Вильнёв предложил альтернативный сценарий сезона

Жак Вильнёв считает, что в сложившихся обстоятельствах не стоит пытаться проводить чемпионат мира в его привычном виде, но его можно заменить серией гонок, каждая из которых станет отдельным ярким событием.

К началу апреля уже известно об отмене или переносе первых восьми этапов сезона, и велика вероятность, что Гран При Канады, запланированный на 14 июня, тоже не удастся провести в срок. Вильнёв уже высказывал сомнения по этому поводу и теперь предлагает своего рода альтернативный план действий.

«Разумнее было бы признать: «Чемпионата не будет. Но мы будем проводить гонки, каждая из которых станет уникальным событием, подобным Indy 500 или «24 часам Ле-Мана», – рассказал чемпион мира 1997 года в интервью французскому Canal Plus. – Каждый Гран При будет чем-то вроде турнира Большого Шлема, это лучше, чем провести только половину гонок чемпионата. Это также поможет командам, в конце года они смогут заняться подготовкой к следующему сезону.

Даже если пандемия закончится, и мы сможем проводить Гран При, на организацию гонок потребуется время. Первые гонки должны пройти в сентябре. Представляю, что владельцы Формулы 1 захотят провести как можно больше гонок, чтобы выполнить условия контрактов, оговаривающие минимально возможное число этапов, но это будет ошибкой.

Будет жаль, если мы начнём с августа, а потом станем проводить гонки вплоть до декабря или даже позже только ради того, чтобы чемпионат состоялся».