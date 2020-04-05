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Автоспорт

Абитебул: В Racing Point работают отличные фотографы

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Разговоры о новой машине Racing Point продолжаются и сейчас, когда нет возможности проводить гонки. Соперникам команды из Сильверстоуна не даёт покоя тот факт, что RP20 слишком уж напоминает Mercedes W10, причём технический директор Racing Point Энди Грин не скрывает, что они просто копировали чужие решения.

«То, что вы видите на нашей машине, разрабатывалось на основе фотографий машин Mercedes – этим все могли заниматься. Мы просто применили у себя то, что видели, – признал Грин ещё в феврале. – Это полностью соответствует правилам. Если другие команды по каким-то причинам не стали следовать тем же путём, что избрали мы, это их выбор. У них была возможность делать то же самое, что сделали мы. Почему они этого не сделали, я не знаю».

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Но Сирила Абитебула, руководителя команды Renault, такой подход искренне возмущает.

«Однозначно, у них работают отличные фотографы! Причём они честно говорят, что занимались копированием, – прокомментировал он в эфире французского Canal+. – Впервые, по крайней мере, за те годы, что я работаю в Формуле 1, люди с гордостью заявляют, что всё скопировали.

Это можно сравнить с ситуацией, когда поймали художника, подделывавшего произведения искусства, который доволен результатами своей работы.

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Возникает вопрос, возможно ли настолько точно воспроизвести сложнейшие инженерные решения только на основе открытой информации? Ведь машина Racing Point отлично работает. Я не собираюсь дальше развивать эту мысль, но мы продолжаем задаваться такими вопросами».

Источник:www.f1news.ru
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