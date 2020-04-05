Джордж Расселл: Не собираюсь терять время

По словам Джорджа Расселла, он не собирается терять время, несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса гонки Формулы 1 пока не проводятся.

Он соблюдает режим самоизоляции, находясь в доме родителей, где также проживает семья его сестры. Плюс сейчас у Расселлов гостит и испанский тренер Джорджа.

«Он из Барселоны, но жил в Оксфорде, – пояснил гонщик в интервью Sky Sports. – В доме его родителей в Барселоне введен карантин, поэтому я предложил ему пожить у нас.

В настоящий момент я полностью сосредоточен на тренировках, занимаюсь бегом – раньше я никогда не был в этом силён. Бегаю на время 5-километровые кроссы, так что посмотрим, чего мне удастся добиться».

Кроме того, Расселл пробует свои силы в киберспорте: в этот уик-энд он выйдет на старт виртуального Гран При вместе с Николасом Латифи, его напарником по команде Williams, и рядом других гонщиков Формулы 1.

«Что касается киберспорта, то я, безусловно, займусь и этим – в основном ради тренировок, – рассказал Джордж. – Стараюсь извлечь максимум пользы из сложившейся ситуации. Когда ещё у нас будет двух- или трёхмесячный период ничегонеделания?

Я просто стараюсь найти какие-то новые занятия, поскольку не хочу, чтобы через три месяца пришлось признать, что время потрачено бездарно. Начинаешь ценить всякие мелочи, из которых состоит жизнь, ведь приятно быть с семьёй, заниматься всякими повседневными делами. Времени сейчас в избытке, хотя в предыдущие пару лет у меня его не было…»

Как и все, Расселл ждёт, когда возобновятся гонки, и надеется, что новая машина Williams лучше прошлогодней, но есть у него и более сокровенные желания: «В настоящее время у меня контрактные обязательства перед Williams – не секрет, что команда переживает сложный период. Делается всё возможное, чтобы преодолеть эту ситуацию и предоставить нам с Николасом более быструю машину.

К счастью, у меня сложились прочные связи с Mercedes, и кто знает, как всё сложится. Сейчас я полностью сосредоточен на своей работе, а что будет, то и будет».