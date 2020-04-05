Mercedes производит по 250 аппаратов ИВЛ в день

Мы рассказывали о том, что команды Формулы 1, базирующиеся в Великобритании, объединили усилия в рамках программы Project Pitlane и занялись производством аппаратов искусственной вентиляции лёгких для национальной системы здравоохранения.

Red Bull Racing, Racing Point, Haas, McLaren, Renault, Williams и Mercedes распределили задачи, наладили кооперацию, и теперь на базе чемпионской команды полным ходом идёт выпуск медицинского оборудования.

В Брэкли уже собирают по 250 аппаратов ИВЛ в день, и эти объёмы будут постепенно увеличиваться. Конструкция аппарата разработана совместно силами Mercedes и Лондонского университетского колледжа, а в Red Bull Racing и других командах идёт выпуск комплектующих для этого оборудования.

«На следующей неделе объём производства увеличится до 1000 аппаратов», – подтвердил Майкл Гоув, министр британского правительства.