В FIA поддержали инициативы британской автофедерации

В FIA обратили внимание на опыт британской национальной федерации Motorsport UK, которая предприняла ряд практических инициатив, помогающих автоклубам на местах получать своевременную информацию в сложившихся условиях.

Пресс-служба FIA распространила релиз, в котором говорится о том, что на официальном сайте Motorsport UK размещены необходимые ссылки, советы, как действовать в условиях распространения коронавируса, сведения о том, на какие виды поддержки, в том числе правительственной, можно рассчитывать, рекомендации по безопасности и т.д.

Также FIA приветствует, что британская федерация помогает проводить виртуальные чемпионаты в различных категориях автоспорта, включая картинг, ралли и кольцевые гонки. Кроме того, при поддержке Motorsport UK квалифицированные специалисты консультируют гонщиков по вопросам правильного питания и организации тренировок, для чего широко используются социальные сети.

Также в Великобритании начиная с 31 марта работают онлайн-курсы для сотрудников национальной федерации и местных автоклубов, на которых уже занимаются 3500 человек. В течение апреля к ним присоединятся маршалы, работающие на гонках клубного уровня.

Отдельно в FIA отметили, что британское автоспортивное сообщество проявляет сплочённость и оказывает поддержку британским командам Формулы 1 и другим организациям, подключившимся к программе усовершенствования аппаратов искусственной вентиляции лёгких для национальной системы здравоохранения.