Деннис учредил фонд помощи работникам здравоохранения

Рон Деннис, бывший глава McLaren, стал инициатором благотворительной программы, в рамках которой собираются средства на организацию бесплатного питания для работников британской системы здравоохранения, которые ведут борьбу с пандемией коронавируса.

Деннис стал одним из учредителей фонда SalutetheNHS.org, и его семья уже пожертвовала 1 млн. фунтов стерлингов на это благородное дело.

«Сейчас такое время, когда все мы, как отдельные граждане, так и компании, должны объединить усилия в борьбе с Covid-19, – прокомментировал он. – Это касается всех нас. Я рад возглавить инициативу, которая поможет обеспечить работников системы здравоохранения нормальным питанием, когда они ведут это сражение. Хотя бы у них будет на одну проблему меньше».

Продукты предоставит сеть супермаркетов Tesco, приготовлением пищи займётся кейтеринговая компания Absolute Taste, а логистику возьмёт на себя служба доставки Yodel.

Бесплатным питанием будут обеспечены бригады, работающие в отделениях интенсивной терапии, анестезиологи и реаниматологи, т.е. те специалисты, у которых нет возможности покидать больницы во время 12-часовых смен.

Доставка питания начнётся уже завтра, в первую очередь им будет обеспечен крупный госпиталь в Оксфорде, а на следующей неделе – лондонская детская больница Great Ormond Street и ряд государственных медицинских учреждений.