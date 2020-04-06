Кубица сравнил пандемию со своей аварией в ралли…

Роберт Кубица призвал гонщиков адаптироваться к новым условиям, вызванным пандемией коронавируса, сравнив сегодняшнюю ситуацию со своей аварией во время раллийной гонки в 2011-м…

Роберт Кубица: «После аварии в 2011-м я пережил очень непростой период, но тогда я знал, с чем сражаюсь, а сегодня у нас невидимый противник. И если вы недовольны тем, что приходится сидеть дома, подумайте о тех, кому сейчас гораздо хуже.

Нужно смириться с тем, что в ближайшее время не удастся сделать всё, что запланировано, что придётся двигаться к цели постепенно, шаг за шагом. В 2011-м мне пришлось смириться с той ситуацией, в которой я оказался, но я не сдавался. Прошло семь-восемь лет, я смог вернуться и быстро адаптировался.

Так и сейчас. Нужно не сдаваться и двигаться дальше, тогда всё получится».