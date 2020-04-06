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Автоспорт

Леклер: Я тренировался по пять часов в день

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Шарль Леклер, победитель виртуального Гран При Австралии, остался доволен итогами своего дебюта в киберспорте, но этот успех вовсе не случаен: гонщик Ferrari очень серьёзно к нему готовился.

Шарль Леклер: «Я дома, сижу в кресле, и здесь нет никаких перегрузок, как за рулём настоящей машины, но я всё равно жутко вспотел! Это всё из-за того, что концентрация была на пределе, хотя мышцы и не болят. Но гонка была классная!

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Все были очень быстрыми, и, пожалуй, ещё до гонки было понятно, что победа достанется тому, кто допустит меньше ошибок. Так что я доволен.

Я начал готовиться неделю назад, в прошлое воскресенье, но посвятил этому довольно много времени, тренировался минимум по пять часов в день. Понятно, что время сейчас сложное, все сидят дома, так что постараемся развлекать болельщиков онлайн – надеюсь, сегодня они получили удовольствие, и в ближайшие недели мы продолжим наши виртуальные гонки».

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Следующий этап F1 Esports Virtual Grand Prix пройдёт через две недели на виртуальной трассе в Шанхае.

Источник:www.f1news.ru
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