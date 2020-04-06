Шарль Леклер выиграл виртуальный Гран При Австралии

Виртуальная серия F1 Esports Virtual Grand Prix продолжается, хотя для давних поклонников Формулы 1 несколько странно, что гонка в Австралии проходит после бахрейнского этапа. Впрочем, это всё-таки киберспорт, а не реальная Формула 1, где всё завязано на логистику, так что тут этапы можно проводить в произвольном порядке.

Кстати, изначально предполагалось, что второй этап серии пройдёт на виртуальной городской трассе в Ханое, но что-то не сработало, и гонка перенеслась в Альберт-парк, что тоже неплохо. Напомним, для F1 Esports Grand Prix используется прошлогодняя версия симулятора от Codemasters.

Гонщикам предстояло преодолеть 29 кругов, но сначала надо было пройти квалификацию, которую выиграл Кристиан Лундгард, гонщик молодёжной программы Renault, в конце прошлого сезона дебютировавший в Формуле 2.

Однако датчанин за какое-то нарушение был оштрафован и потерял пять позиций, поэтому с поула стартовал Шарль Леклер – в квалификации он был вторым. Пилот Ferrari уверенно начал гонку и уже через пару кругов оторвался почти на 2 секунды от преследовавшего его Джорджа Расселла.

Любопытно, что третьим ехал Артур Леклер, брат Шарля, тоже выступающий за Ferrari, но его уже догонял Лундгард, постепенно отыгрывавший позицию за позицией. На 5-м круге Расселл допустил ошибку и откатился на 4-е место, и гонку на какое-то время возглавили братья Леклеры, правда, Лундгард активно прессинговал Артура.

Неплохо смотрелся Антонио Джовинацци, итальянский пилот Alfa Romeo впервые участвовал в подобном соревновании, но ехал на 5-й позиции. Его пытался догонять гонщик Mercedes Стоффель Вандорн, их машины разделяло около секунды.

На 8-м круге Лундгард ринулся в решительную атаку на Артура Леклера и смог опередить его, после чего монегаск пропустил вперёд также Расселла и Джовинацци. Впрочем, Антонио и Артур вскоре отправились на пит-стоп и вернулись на трассу на 6-й и 7-й позициях соответственно.

После 10 кругов Шарль Леклер по-прежнему лидировал, но на вторую позицию пробился Дженсон Баттон (который неважно провёл квалификацию – вероятно, сказался дефицит опыта в виртуальных гонках), правда ему ещё предстоял пит-стоп. Кода он отправился в боксы, позади гонщика Ferrari оказался Лундгард, хотя и ехал в шести секундах за ним.

На середине дистанции первая пятёрка выглядела так: Шарль Леклер – Лундгард – Расселл – Артур Леклер – Джовинацци.

Любопытная борьба в этот момент развернулась между Баттоном и Элбоном. Гонщик Red Bull Racing очень агрессивно атаковал ветерана Формулы 1 и уже опередил его, но не смог удержать машину на трассе, поэтому Дженсон сохранил 10-ю позицию. Впрочем, ненадолго: уже через круг Алекс вышел вперёд.

На 20-м круге Артур Леклер допустил ошибку и откатился на 6-ю позицию, а в первую пятёрку пробился Луи Делетраз, гонщик Ф2 и тест-пилот Haas. Но через пару кругов швейцарец не удержал машину на трассе и врезался в барьер. Он смог продолжить борьбу, но только на 7-й позиции.

До финиша оставалось пять кругов, Элбон к этому моменту переместился на 8-е место, а Баттон сражался за 10-ю позицию с Пьетро Фиттипальди, ещё одним представителем Haas, но молодой бразилец не сдавался. При этом самого Баттона преследовал Николас Латифи.

На 25-м круге Артур Леклер обогнал Джовинацци и вернул себе 4-е место. На 26-м Баттон допустил ошибку, его McLaren оказалась за пределами трассы, и Латифи его опередил, замкнув призовую десятку.

В итоге Шарль Леклер первым увидел клетчатый флаг, подтвердив свою высочайшую гоночную квалификацию и в виртуальном Гран При. Кстати, лучший круг гонки он тоже записал на свой счёт. Кристиан Лундгард занял 2-е место, Джордж Расселл – третье, о чём в реальной жизни команда Williams может только мечтать.

Младший брат Леклера финишировал 4-м, что тоже неплохо, а следом за ним линию финиша пересёк Антонио Джовинацци. Из бывших гонщиков Формулы 1 лучшим был Стоффель Вандорн, ему досталось шестое место, Дженсону Баттону – 12-е, Энтони Дэвидсон был 15-м, Джонни Херберт – 17-м.

«Я дома, сижу в кресле, и здесь нет никаких перегрузок, как за рулём настоящей машины, но я всё равно жутко вспотел! – весело поделился Леклер после финиша. – Это всё из-за того, что концентрация была на пределе, хотя мышцы не болят. Но гонка была классная!»