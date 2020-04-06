В Хоккенхайме надеются пережить тяжёлые времена

Как и все автодромы, Хоккенхаймринг тоже испытывает серьёзные сложности из-за сложившейся в мире ситуации. Счёт финансовых потерь идёт на миллионы евро, ведь практически всё, что было запланировано на 2020 год, приходится отменять.

Формально власти земли Баден-Вюртемберг запретили проведение любых массовых спортивных мероприятий до 15 июня, и сейчас закрыт не только автодром, но даже отель и музей.

«Всё это очень сильно на нас сказывается, – признал Йорн Теске, директор автодрома, в интервью газете Mannheimer Morgen. – Речь идёт о миллионных убытках, размер которых даже нельзя точно подсчитать. Мы не проводим трек-дней, не устраиваем никаких мероприятий для публики, гостиница закрыта, у нас нет доходов от услуг кейтеринга, музей тоже не работает.

При этом заниматься планированием невозможно, ведь неизвестно, что будет даже после 15 июня, поскольку из-за пандемии запрет может быть продлён».

Уже пришлось отложить проведение как минимум десяти крупных мероприятий, среди которых фестиваль исторических автомобилей, соревнования Formula Student, дни памяти Джима Кларка, концерты звёзд шоу-бизнеса.

«Тем не менее, мы уверены, что сможем справиться с ситуацией и пережить этот сезон, – считает Теске. – Если бы знать, как долго всё это продлится, мы могли бы строить более точные расчёты. Рассматриваются различные сценарии, но не стоит опасаться, что через несколько месяцев огни на автодроме не зажгутся вновь».

Кстати, по мнению директора Хоккенхаймринга, им ещё повезло, что в этом году в календарь Формулы 1 не был включен немецкий этап: «Представьте себе, нам бы сейчас пришлось возвращать деньги за 30 или 40 тысяч проданных билетов, не имея никакой информации, на какую дату будет перенесён Гран При. Так что в финансовом плане мы ничего не потеряли».