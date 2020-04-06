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Автоспорт

В Williams временно отправили сотрудников в отпуск

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Как и недавно в McLaren, в Williams вынуждены отправить часть сотрудников в отпуск – в рамках мер по снижению затрат во время эпидемии.

Период отпусков продлится до конца мая. Руководящий состав и гонщики согласились на снижение заработной платы на 20% уже с 1 апреля.

«Это решение не было простым, но наша цель – защитить рабочие места наших сотрудников в Гроуве и обеспечить им возможность вернуться к полноценной работе, когда это будет возможно», – заявила пресс-служба команды.

Источник:www.f1news.ru
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