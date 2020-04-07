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Джонни Херберт о виртуальных гонках…

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Бывший гонщик Формулы 1, комментатор Sky Sport F1 Джонни Херберт участвует в виртуальных гонках F1 Esports Grand Prix с использованием прошлогоднего симулятора от Codemasters.

Во вчерашней виртуальной гонке по трассе в Мельбурне Херберт финишировал 17-м и считает, что участие ветеранов украшает соревнования.

Джонни Херберт: «После первой гонки многие спрашивали, почему в виртуальном чемпионате участвуют не все действующие гонщики Формулы 1. Кто-то хотел видеть больше участников, но я не думаю, что не стоит смешивать чемпионат мира Формулы 1 и игровое сообщество.

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Если бы выступали только гонщики Формулы 1, это было бы не так здорово. Участие знаменитостей, спортсменов, геймеров и бывших гонщиков Формулы 1, таких как Энтони Дэвидсон, Нико Хюлкенберг и я – это добавляет интереса».

Источник:www.f1news.ru
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