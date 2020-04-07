Команды и руководство обсудили актуальные темы…

По итогам пятичасовых переговоров с участием руководителей команд, президента FIA Жана Тодта и исполнительного директора Формулы 1 Чейза Кэри, прошедших по видеосвязи, стороны согласились продолжить обсуждение снижения бюджетных ограничений, но предложение McLaren об ограничении бюджетов суммой в 125 миллионов долларов поддержки не получило.

Ранее команды договорились ограничить бюджет суммой в 150 млн. вместо планировавшихся ранее 175 млн., но многие считают и эту сумму слишком большой. Такие поправки требуют единодушной поддержки, но три сильнейших команды отказались – и предложение не прошло.

В Ferrari подняли вопрос о том, что равное ограничение бюджета для всех не является справедливым, ведь крупные команды тратят средства на разработку и производство узлов и деталей, а небольшие команды их просто покупают без дополнительных затрат.

При этом клиентские команды работают по разным моделям, что ещё больше осложняет ситуацию. В Haas покупают все детали, кроме монокока и аэродинамики у Ferrari. В Racing Point покупают заднюю часть машины у Mercedes, а в Williams – только силовую установку.

По слухам, в Ferrari и Red Bull не готовы снижать размер ограничения ниже 150 миллионов, а в Mercedes готовы на компромисс, если сумма будет детально просчитана и новое ограничение приведёт к реальной экономии.

Стороны обсудили введение ограничения на стоимость силовых установок, которые пока не подпадают под ограничение бюджетов.

Не прошло предложение отсрочить переход на новый регламент на сезон 2023 года – эту идею предложили в Red Bull Racing, но её не поддержал президент FIA Жан Тодт. К этому вопросу решено вернуться летом, а пока всё внимание будет уделяться сезонам 2020 и 2021 года.

Обсуждались и сроки начала сезона. В руководстве Формулы 1 всерьёз рассматривают возможность проведения первых гонок за закрытыми дверями, чтобы начать сезон до снятия ограничений по социальному дистанцированию. Вероятно, сезон стартует в июле или августе этапом в Сильверстоуне, так как в Великобритании находятся базы семи из десяти команд.

Стороны договорились провести следующую встречу через несколько дней.