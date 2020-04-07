Татьяна Кальдерон о тестах в разгар эпидемии…

Тест-пилот Alfa Romeo Татьяна Кальдерон недавно побывала в Японии на тестах машины серии Super Formula – и в интервью Blick рассказала о своих впечатлениях…

Вопрос: Недавно вы работали на тестах в Японии, но теперь вернулись в Испанию, где бушует коронавирус…

Татьяна Кальдерон: Безумная поездка. Когда я собиралась на тесты, ситуация в Испании уже была напряженной. Но моя японская команда смогла всё организовать. К счастью, для испанцев не было карантина при въезде в Японию, как для итальянцев и китайцев.

Тесты прошли в Фудзи. Выглядело всё очень странно. Все в масках. Но поездка стоило того. Я познакомилась с новой машиной, с новой командой и с новой для себя трассой. Было здорово провести два дня за рулём, когда вокруг бушует кризис. Кто знает, как долго продлится этот перерыв.

Сначала мы хотели остаться в Японии, но там тоже ужесточили меры, так что мы вернулись домой.

Вопрос: Почему вы не поехали к родителям в Колумбию?

Татьяна Кальдерон: Было бы неплохо провести это время с родителями в Боготе, но в Колумбии давно закрыты аэропорты. На самом деле, я довольна – родители и мои близкие под защитой. У меня был только вариант с возвращением в Мадрид.

Посольство Испании организовало рейс из Японии. Говорят, он был чуть не последним. Огромный аэропорт был совершенно безлюдным. В самолете нас было не больше сотни, все сидели с промежутками – в масках и перчатках. Это было очень странно, почти страшно. Слава богу, все получилось.

Вопрос: И вы оказались в самой горячей точке эпидемии коронавируса…

Татьяна Кальдерон: Мадрид сейчас – город-призрак. Совершенно пустые улицы. Ничто не движется. Нам с сестрой пришлось взять два такси из аэропорта, хотя мы приехали из одного места и ехали по одному адресу. По сегодняшним правилам таксист может перевозить только одного пассажира. Сумасшедший дом.

Теперь мы должны оставаться на карантине 15 дней. Но и всех остальные тоже не разрешается выходить на улицу. Надеюсь, это не будет длиться месяцами.

Вопрос: Чем вы занимаетесь дома?

Татьяна Кальдерон: Тренируюсь, накачиваю мышцы шеи. У машин Super Formula высокая прижимная сила, перегрузки там достаточно высокие. И изучаю конфигурацию японских трасс. Команда дала мне несколько DVD с записями с бортовых камер за последние несколько лет – этого хватит на множество вечеров.

Вопрос: Вы продолжаете взаимодействовать с командой Alfa Romeo?

Татьяна Кальдерон: Да, я в постоянном контакте с инженерами. Правда обсуждать особенно нечего – непонятно, что нас ждёт дальше. Но сейчас так у всех.

Вопрос: Когда вы в следующий раз сядете за руль Формулы 1?

Татьяна Кальдерон: До кризиса мы говорили об этом, но сейчас очевидно, что в этом году я не смогу пилотировать Формулу 1. Сейчас главное, чтобы команды смогли пережить этот кризис.