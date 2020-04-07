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Автоспорт

В Mercedes переоборудовали базу для выпуска ИВЛ

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Команда Mercedes сообщила о переоборудовании базы мотористов в Бриксуорте для производства второй версии систем вентиляции лёгких UCL-Ventura, разработанной в союзе с университетским колледжем Лондона.

По информации Mercedes, вторая версия устройства использует объём кислорода до 70% от первой версии при той же эффективности. Кроме того, в Mercedes опубликовали полную документацию на UCL-Ventura, позволяющую выпускать устройство другим производителям.

Устройство используется для подачи кислорода пациентам с легочными инфекциями. Предполагается, что британский премьер Борис Джонсон, который вчера поступил в реанимацию с Covid-19, получает поддержку дыхания от такого устройства.

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Сейчас в Бриксуорте производится до 1000 аппаратов UCL-Ventura в день.

Источник:www.f1news.ru
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