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Виртуальный Гран При России пройдет 11 апреля

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В субботу, 11 апреля, «РОСГОНКИ» и Formula Zero проведут первый в истории виртуальный Гран При России на платформе F1 2019.

В группе Сочи Автодрома ВКонтакте будут организованы трансляции квалификации и гонки виртуального Гран При России. Гонка стартует в 17:00.

В виртуальном Гран При России выступят самые быстрые симрейсеры, а также пилот SMP Racing Алексей Несов. Победитель соревнований получит два билета на Гран При России 2020, который пройдет с 24 по 27 сентября на Сочи Автодроме.

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Отобрать лучших и провести виртуальный Гран-при России «РОСГОНКАМ» поможет Formula Zero. Сообщество Formula Zero активно продвигает российский симрейсинг и организовало несколько лиг по играм F1 2019, Project Cars 2 и Assetto Corsa Competizione, собрав большое число быстрых пилотов.

Источник:www.f1news.ru
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