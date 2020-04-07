Зак Браун: Четыре команды могут покинуть Формулу 1

Перед сегодняшней встречей руководителей команд Формулы 1 исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун назвал ситуацию в Формуле 1 «крайне хрупкой» – и призвал к серьёзным переменам…

Зак Браун: «Вся эта ситуация потенциально может погубить некоторые команды, а если таких команд окажется больше двух, то и для Формулы 1 возникнет серьёзная угроза.

Могу ли я представить, что если мы не примем действительно радикальные меры, то две команды покинут чемпионат? Да. На самом деле, могут исчезнуть сразу четыре команды. Ситуация в Формуле 1 сейчас действительно крайне хрупкая».

Команды уже договорились о серьёзном сокращении расходов. В частности – о переносе перехода на новый регламент на 2022 год и снижении планки ограничений бюджета до 150 миллионов долларов на сезон.

Зак Браун считает, что нужно пойти дальше и ограничить расходы суммой в 100 миллионов долларов, но из топ-команд эту идею поддерживают только в Mercedes, а Ferrari и Red Bull не готовы к столь решительным мерам. Для них Зак предложил компромиссный вариант – договориться о сокращении расходов суммой в 125 миллионов.

Зак Браун: «Если мы не договоримся о действительно серьёзном ограничении бюджетов, которые и так нечем наполнять в этом году, тогда я задам вопрос: «С какой целью противники этих мер находятся в нашем бизнесе? Я не думаю, что кто-то выступает в Формуле 1 только для того, чтобы оправдать расходы.

В футболе все понимают, что в борьбе с “Манчестер Юнайтед” или “Ливерпулем” шансы на победу невелики, но они есть. В Формуле 1 этого нет. Пара команд ставит свои интересы выше общественных, не заботясь о том, что это может угрожать существованию нашего спорта – и тогда мы все проиграем.

Складывается впечатление, что им неудобно вести честный бой с командами, которых прежде они не считали своими соперниками. А может им неудобно вести честный бой потому, что они никогда его не вели?

Для меня спорт – это возможность честной и справедливой борьбы, но всё выглядит так, словно боксёр-тяжеловес готов принять вызов только от соперников средней весовой категории.

Встреча руководителей команд будет напряженной, между нами есть разногласия. Причём, они не 50 на 50, а скорее 80 на 20. И реальность такова, что вы можете найти общий язык с 80% команд, но не можете договориться с 20%».