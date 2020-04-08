Бинотто: Ограничение бюджета может быть индивидуальным

Руководитель команды Ferrari Маттиа Бинотто в эфире Sky Sports News говорил о сезоне 2020 года и позиции Скудерии в вопросе сокращения затрат….

Маттиа Бинотто: «Как мы знаем из спортивного регламента, для проведения чемпионата мира нужно как минимум восемь гонок, но все хотят большего. Думаю, здесь нужна гибкость.

Уверен, Чейз Кэри и команды смогут достойно провести чемпионат и в таких условиях. Со своей стороны мы готовы на всё. Мы не будем возражать против коротких гоночных уик-эндов или двух гонок за уик-энд, когда и где бы они не проводились. Здесь тоже нужна гибкость – и желание порадовать болельщиков.

Сложно сказать, когда начнётся сезон. Сейчас этого никто не знает. Владельцы Формулы 1 пытаются организовать сезон с начала июля, если это будет возможно, но на данный момент об этом нельзя говорить с уверенностью. Думаю, к концу мая ситуация несколько прояснится.

В общих интересах начать гонки как можно скорее и провести как можно больше Гран При, но сейчас никто не знает, что нас ждёт в будущем.

Вызывает беспокойство финансовая ситуация. Мы понимаем проблемы небольших команд и тот факт, что для благополучного будущего нужно решить вопрос расходов в Формуле 1. Снижение расходов – это первое, что поможет командам выжить.

Мы обсуждаем размер ограничения бюджетов, но не следует забывать, что у команд разная структура и разные активы. Есть конструкторы – Ferrari и другие топ-команды, все мы самостоятельно проектируем и производим каждую деталь наших машин.

Есть клиенты, покупающие некоторые детали, но и у них тоже разная структура и расходы. Обсуждая размер ограничения бюджета нельзя забывать, что в каждой команде своя ситуация. Нужно найти подходящее для всех решение. Возможным вариантом может стать индивидуальный размер ограничения бюджета для каждой команды.

Мы провели очень конструктивные и позитивные переговоры по поводу снижения расходов, но для принятия верных решений нужно учесть реалии нашего спорта и избежать лишних эмоций.

Мы знаем, что придётся непросто, но должны сохранить суть Формулы 1 как соревнования, как вершины автоспорта. Нужно рассмотреть все детали и принять взвешенное решение, основанное на рациональном подходе, а не на эмоциях».