Гасли надеется, что сезон стартует в Поль-Рикар

Гонщик AlphaTauri Пьер Гасли находится на самоизоляции в гостинице, в Дубае, и надеется, что сезон 2020 года стартует домашним для него Гран При Франции…

Пьер Гасли: «Лично мне хочется, чтобы сезон 2020 года начался как можно скорее. Пока первый из неотменённых этапов – Гран При Канады, но если и его отложат, тогда первая гонка может пройти во Франции. Было бы здорово начать сезон в Ле-Кастелле, перед французскими болельщиками. Скрещу пальцы в надежде, что так и будет.

На самом деле, сейчас невозможно ничего планировать – ситуация слишком быстро меняется. Но я мечтаю, чтобы сезон начался в Поль-Рикар – это будет действительно здорово!»