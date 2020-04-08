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Автоспорт

Гасли надеется, что сезон стартует в Поль-Рикар

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Гонщик AlphaTauri Пьер Гасли находится на самоизоляции в гостинице, в Дубае, и надеется, что сезон 2020 года стартует домашним для него Гран При Франции…

Пьер Гасли: «Лично мне хочется, чтобы сезон 2020 года начался как можно скорее. Пока первый из неотменённых этапов – Гран При Канады, но если и его отложат, тогда первая гонка может пройти во Франции. Было бы здорово начать сезон в Ле-Кастелле, перед французскими болельщиками. Скрещу пальцы в надежде, что так и будет.

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На самом деле, сейчас невозможно ничего планировать – ситуация слишком быстро меняется. Но я мечтаю, чтобы сезон начался в Поль-Рикар – это будет действительно здорово!»

Источник:www.f1news.ru
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