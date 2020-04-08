Квят: Гран При на Игора-Драйв – это было бы здорово!

В инстаграм-интервью для Sky Sport F1 Даниил Квят с оптимизмом говорил о проведении Гран При России на автодроме Игора Драйв под Санкт-Петербургом, если однажды такое решение будет принято.

Даниил Квят: «Да, это было бы здорово! В Сочи отлично проходит этап, но если однажды мы приедем в Санкт-Петербург, то будем ближе к Европе, больше болельщиков из Скандинавских стран смогут к нам присоединиться.

Это действительно было бы здорово. Россия стала бы немного ближе к остальному гоночному миру».