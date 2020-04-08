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Автоспорт

Макс Ферстаппен выступит в Porsche Esports Supercup

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Гонщики Формулы 1 продолжают соблюдать режим самоизоляции и периодически в социальных сетях общаются с болельщиками. Макс Ферстаппен выложил короткое видео, в котором рассказал, как проводит свободное время.

Макс Ферстаппен: «Учитывая текущую ситуацию, я стараюсь как можно больше времени проводить дома и заниматься своими делами. Мы готовы к тому, чтобы в любой момент вернуться. Я много работаю на симуляторе, много тренируюсь, чтобы оставаться в форме. Надеюсь, вы все здоровы, и мы очень скоро увидимся».

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Помимо поддержания спортивной формы, Макс активно участвует в виртуальных гонках. Сегодня стало известно, что он будет одним из участников чемпионата Porsche Esports Supercup с призовым фондом в $200 тысяч. Примечательно, что для участия в чемпионате Макс прошёл квалификационный отбор, в котором участвовали более 5 тысяч человек со всего мира.

Всего в Porsche Esports Supercup запланировано 10 этапов, первый из которых пройдёт на виртуальной трассе в Зандфорте 2 мая. Завершится сезон 19 сентября гонкой в Монце.

Источник:www.f1news.ru
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