Марко: Red Bull Ring может принять больше одного этапа

В Сильверстоуне в этом году могут пройти несколько этапов, что поможет компенсировать потери от отмененных и перенесённых гонок. Консультант Red Bull Хельмут Марко считает, что Шпильберг может принять две гонки, если возникнет необходимость.

Хельмут Марко: «Преимущество Red Bull Ring в том, что это автономная трасса, которую можно быстро подготовить. Да и вопрос продажи билетов стоит не столь остро – многие билеты уже проданы.

Мы хотим знать, пройдёт ли гонка в намеченные сроки, и в каком формате – со зрителями или нет, но пока эти вопросы без ответа.

Мы готовы принять и два Гран При. Это вопрос переговоров с Liberty Media и ситуации в других странах Европы. Будем ждать и следить за развитием событий, ведь мы не одни в Европе. Даже если мы организуем второй этап, но из-за карантина к нам никто не сможет приехать, то это не выход. Ситуация скоро должна улучшиться, но пока сложно сказать, когда это произойдёт».