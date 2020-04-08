Рон Деннис: Льюис никогда не забудет тех, кто ему помогал

Бывший руководитель команды McLaren Рон Деннис в эфире Sky Sport News говорил о своей реакции на слова Льюиса Хэмилтона, который вновь и вновь благодарит его за поддержку, полученную ещё в детстве…

Рон Деннис: «Льюис повзрослел за эти годы. Это неизбежно, с возрастом люди становятся старше, но мне нравится, что он всё помнит. Мы тогда были как отец и сын – и я не думаю, что его настоящему отцу Энтони это не нравилось. Для Льюиса это было время становления.

Я не всегда согласен с некоторыми его заявлениями или действиями, но одно знаю точно – он никогда не забудет о помощи, полученной от других людей. От отца, от меня, от всех в McLaren.

Он доказал миру, что опыт, преданность делу и готовность к самопожертвованию помогают добиться цели. Именно этому я учил его в самом начале карьеры».