Росберг: В этом году понадобится творческий подход

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что в этом сезоне руководству Формулы 1 нужно смело экспериментировать с форматом уик-энда…

Нико Росберг: «Возможно, в этом году руководству понадобится творческий подход, например – проводить уик-энды с двумя гонками. Скажем, в субботу по часовой стрелке, а в воскресенье – против.

Хорошо, что есть возможность проводить гонки без зрителей. Это даёт нам некоторое преимущество и позволит провести Гран При до снятия ограничений на публичные мероприятия.

Сейчас главная проблема – финансовое положение небольших команд, ведь нашему спорту нужны все участники. Если две или три команды уйдут, машин будет недостаточно и уровень чемпионата снизится.

Очевидно, что приличная часть доходов будет потеряна, но уже удалось договориться о сокращении расходов, о замораживании разработки новых машин – это позволит здорово сэкономить. Обсуждаются и другие меры. В Формуле 1 принимают верные решения».