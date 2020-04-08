Серхио Сетте Камара: У меня открытый контракт с Red Bull

В 2016 году Серхио Сетте Камара входил в молодёжную программу Red Bull, но после неудачного сезона выбыл из неё. В конце 2018-го бразилец присоединился к McLaren, став резервным гонщиком. Сотрудничество с коллективов из Уокинга продолжалось немногим более года, и в марте 2020-го Серхио вернулся в Red Bull, став официальным резервным гонщиком и тест-пилотом Red Bull Racing и AlphaTauri.

В эфире бразильского телеканала Globo Сетте Камара прокомментировал возобновление сотрудничества с Red Bull и выразил надежду однажды стать призовым пилотом команды: «У Red Bull есть несколько вариантов для меня, если они захотят посадить меня за руль одной из своих машин. У меня с ними открытый контракт.

Если в контракте прописано количество пятничных тренировок, в которых гонщик должен принять участие, то это означает, что гонщик или его спонсор принёс деньги в команду. Это не мой случай. В Red Bull заинтересовались моими профессиональными качествами, что даёт мне больше возможностей. Именно такой контракт я и хотел.

Я не хочу получить место за рулём просто потому, что заплатил за него. Я хочу показывать хорошие результаты на симуляторе и в SuperFormula, чтобы открыть перед собой двери. Команда сама выбирает, кого посадить за руль.

Для меня Red Bull – один из самых интересных вариантов в Формуле 1. У них две команды и четыре машины. В отличие от небольших команд, они сами выбирают, кого посадить за руль».