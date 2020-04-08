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Автоспорт

Трасса Алгарве получила лицензию Grade One

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Португальская трасса Алгарве получила лицензию FIA Grade One, позволяющую проводить гонки Формулы 1.

Запрос на получение лицензии был сделан год назад, в FIA ответили списком необходимых изменений, которые были сделаны. Теперь трасса соответствует всем требованиям лицензии – и получила её.

Главная проблема Алгарве – скучная конфигурация, на которой и в молодёжных сериях гонки редко получались интересными.

Директор автодрома Паоло Пинейру заявил журналистам о договорённости с руководством Формулы 1 о проведении тестов в ноябре этого года, но не пояснил, зачем могут понадобиться такие тесты.

Источник:www.f1news.ru
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