Антонио Джовинацци: Работа с Кими помогла мне прибавить

В прошлом году Антонио Джовинацци провёл свой первый полный сезон в Формуле 1. Напарником был опытный Кими Райкконен и итальянец признал – соперничать с финном было непросто, но он многому научился…

Антонио Джовинацци: «Мне было действительно сложно. Дебютанту приходится бороться с лучшими гонщиками в мире – и одновременно быстро адаптироваться.

Особенно сложно было в начале сезона, когда возникали проблемы. При этом я выступал вместе с Кими, который был очень быстр в каждой гонке. С точки зрения результатов мне было непросто с ним соперничать.

Я старался мыслить иначе и учиться у Кими, поскольку считал, что это лучшее, что я могу сделать. В начале сезона у меня были проблемы с гоночным темпом, с пониманием гонки – и я пытался прибавить в этих областях. Думаю, я сделал хороший шаг во второй половине сезона – и произошло это благодаря Райкконену, когда я многому у него научился.

Я рад, что продолжу выступать с ним. У нас хорошие отношения, мы уважаем друг друга. Для команды лучше всего, когда у напарников хорошие отношения, и они обеспечивают одинаковую обратную связь для доработки машины.

Разумеется, здорово, когда мне удаётся опередить Кими, ведь он – чемпион мира. Любой гонщик стремится одолеть напарника, но ещё важнее эффективно работать в интересах команды».