Флавио Бриаторе: Гонки должны стать короче

Бывший руководитель команд Формулы 1 Флавио Бриаторе поддерживает бюджетные ограничения, о сумме которых на следующий сезон команды ведут переговоры. Кроме того, Флавио предложил изменить формат уик-энда.

Флавио Бриаторе: «Я всегда говорил, что все элементы машины, которые не видны зрителям, должны быть одинаковыми. Чем больше по своим характеристикам машины будут похожи друг на друга, тем у большего числа хороших гонщиков появится шанс проявить себя, и тем больше команд смогут выступать на конкурентоспособном уровне.

Бюджетные ограничения должны достигаться не за счёт установки определённых цифр, а путём регулирования – сколько компонентов можно разрабатывать, сколько часов можно работать в аэродинамической трубе. И гонки должны стать короче – две по сорок минут за уик-энд».

Сказал несколько слов Флавио и о делах минувших лет, в очередной раз вспомнив переход Фернандо Алонсо из Renault в McLaren: «Единственное ошибочное решение в его карьере – переход в McLaren. Другое разочарование – он не по своей вине упустил два титула в Ferrari. Титул в 2010-м был уже в кармане, но ошиблись стратеги на командном мостике. Это был очень тяжёлый удар – ранее я никогда не видел слёз у Фернандо.

История изменилась бы, если бы Фернандо выиграл титул. Тогда Стефано Доменикали и Лука ди Монтедземоло остались бы в команде. Все проблемы у Ferrari начались после проигранного титула в 2010-м».

Бриаторе ответил на вопрос о том, кого он считает лучшими гонщиками в истории: «Я бы хотел, чтобы Сенна и Шумахер гонялись вместе, ведь в прошлом мы так и не увидели их настоящего соперничества. Затем в моём списке идёт Фернандо. Если бы у меня была своя команда, я бы пригласил его. Он как ротвейлер – и практически не допускает ошибок».