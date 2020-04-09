Гонщики Haas предложили команде снизить им зарплату

На прошлой неделе стало известно, что в McLaren снизили зарплату руководству и гонщикам. На аналогичные шаги готовы пойти и в Haas – руководитель Гюнтер Штайнер рассказал, что Роман Грожан и Кевин Магнуссен обратились к нему с предложением снизить им зарплату, чтобы помочь команде в непростой финансовой ситуации.

Гюнтер Штайнер: «Они сами обратились ко мне, попросив дать знать, если команде что-то от них понадобится. Разумеется, они имели в виду отказ от части зарплаты. Они прекрасно понимают, в какой ситуации оказалась команда. У меня пока нет подробностей, но с нашими гонщиками можно обсуждать эту тему.

В настоящее время мы прорабатываем различные сценарии, зная, что наши гонщики готовы помочь команде свести концы с концами. Я считаю, что такой поступок свидетельствует об их крутости, но для начала необходимо продумать все детали».