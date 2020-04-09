Жак Вильнёв: Команды должны найти способ выжить

Жак Вильнёв, отмечающий сегодня 48-й день рождения, прокомментировал последние высказывания Росса Брауна о том, что сезон Формулы 1 может стартовать в июле 2020 года…

«Я не понимаю, почему в руководстве Формулы 1 считают, что ещё можно провести что-то, что можно было бы считать чемпионатом мира, – приводит слова Жака Вильнёва Speedweek. – Я в курсе, что рассматриваются варианты продлить сезон до января 2021 года, но сейчас есть более важные темы.

Многие команды находятся в большой опасности. Возможно в эпидемии коронавируса есть что-то очищающее – команды должны найти новые пути и способы, чтобы выжить».

Многие гонщики сейчас участвуют в виртуальных заездах, но у Жака Вильнёва подобные инициативы вызывают улыбку: «Это не спорт, а видеоигры».