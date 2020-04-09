Пьер Гасли: Я мог и должен был выступить лучше

В прошлом году Пьер Гасли провёл двенадцать гонок за Red Bull Racing, после чего из-за отсутствия результатов его перевели в Toro Rosso, нынешнюю AlphaTauri. Французский гонщик признаёт, что в 2019-м не смог максимально использовать свой шанс.

Пьер Гасли: «В прошлом году я мог и должен был лучше выступить в Red Bull Racing. Если бы я сейчас вернулся в команду, то результаты были бы выше, поскольку за прошедшее время я многому научился. В этом сезоне я буду выступать за AlphaTauri, и приложу максимум усилий. Я рад, что остаюсь гонщиком Формулы 1.

Каждый гонщик мечтает о команде, созданной специальной под него, как, например, Red Bull Racing для Макса Ферстаппена. Однако не надо забывать, что Формула 1 – командный спорт, и гонщик может победить только в том случае, если его команда на вершине. Результаты зависят не только от вас самих, но и от остальных сотрудников команды».