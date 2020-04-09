Росс Браун: Мы сможем провести 18 – 19 гонок

Спортивный директор Формулы 1 Росс Браун заявил в эфире Sky Sport, что по его мнению сезон 2020 года начнётся в Европе, но может получиться вполне полноценным…

Росс Браун: «Главная проблема – переезды команд и участников. Но оказавшись на месте, мы можем быть полностью автономными. Мы можем обеспечить полностью закрытую среду, когда команды прилетают на чартерных рейсах и мы следим за тем, чтобы все сдали тесты, чтобы всё было чисто и никто не рисковал.

Гонка без зрителей – это не очень здорово, но всё же лучше, чем вообще без гонок. Нужно помнить, что миллионы болельщиков в этот момент сидят дома. Многие из них изолированы, и если в столь сложной ситуации мы сможем вернуть им спорт, сможем подарить радость, это станет огромным бонусом. И при этом мы никого не будем подвергать риску.

Мы рассматриваем варианты, способные обеспечить самое раннее начало сезона – и возможность его продолжать. Нет смысла начинать сезон, если потом придётся вновь встать на паузу. Скорее всего, сезон начнётся в Европе. Возможно, первые гонки пройдут без зрителей. Мы проанализировали всю логистику и считаем, что сможем провести 18 – 19 гонок, если начнём в июле.

По регламенту, достаточно провести восемь Гран При, чтобы это был чемпионат мира. Восемь Гран При мы сможем провести даже в том случае, если сезон начнётся в октябре.

Стартовав в начале июля, мы можем провести 19 Гран При. Это будет непросто, но по схеме три гонки подряд, один выходной и снова три гонки, это вполне возможно.

Мы можем сократить продолжительность некоторых уик-эндов до двух дней, чтобы облегчить проблемы с логистикой. К примеру, китайский этап наверняка будет двухдневным, чтобы мы смогли его провести – и успели на следующую гонку».