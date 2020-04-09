В Австрии рассчитывают провести гонку в срок

Накануне власти Австрии сообщили о смягчении ограничений, введенных в стране в связи с эпидемией коронавируса. Сначала будут открыты небольшие магазины, садовые рынки и магазины с товарами для дома и ремонта. В начале мая планируется открыть торговые центры, а в середине мая возобновят работу гостиницы и рестораны.

Организаторы Гран При Австрии, намеченного на 3-5 июля, с оптимизмом уверяют, что гонка пройдёт в запланированные сроки: «Текущая ситуация никак не затрагивает Гран При Австрии на трассе Red Bull Ring. Этап пройдёт в запланированные сроки».

Ранее консультант Red Bull Хельмут Марко говорил, что в случае необходимости Шпильберг может принять две гонки. Учитывая сегодняшние слова руководителя команды Ferrari Маттиа Бинотто, что в Liberty Media планируют начать сезон в июле, вполне возможно, что именно Гран При Австрии откроет чемпионат.