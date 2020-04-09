Зак Браун: Некоторые команды играют с огнём

Мы уже приводили слова Зака Брауна о том, что бюджетные ограничения необходимы, чтобы небольшие команды смогли навязать борьбу лидерам. Сейчас рассматривается вариант сокращения бюджета до $125 млн. в год, но не все ведущие команды одобряют такие цифры. Руководитель McLaren считает, что если подобные ограничения не будут приняты, то Формула 1 может лишиться нескольких команд.

Зак Браун: «Без десяти или девяти команд у нас не будет Формулы 1. Несколько команд должны быть осторожными в своих действиях, поскольку, на мой взгляд, они играют с огнём.

Нам необходимы все команды в чемпионате, поэтому если Формула 1 окажется в неустойчивой ситуации и несколько небольших команд потеряют интерес, или финансовые условия участия окажутся невыгодными, то лидерам придётся гоняться друг против друга, а это не сработает».

Зак Браун не назвал конкретные команды, кто, по его словам «играет с огнём», но из контекста понятно, что он говорит о Ferrari и Red Bull Racing: «Речь идёт о нескольких командах. Я считаю, что в Daimler отлично справляются со своей работой, прекрасно осознавая ситуацию, в которой мы находимся. Таким образом, вы сами можете вычислить, о каких других командах я говорю!

Для этих двух команд участие в Формуле 1 – маркетинговый инструмент, и я понимаю, почему они хотят оставить всё, как есть. Но хотелось бы, чтобы в спорте борьба была честной, и побеждала лучшая команда.

Их действия похожи на тяжеловеса, который хочет бороться с соперниками, выступающими в среднем весе. Мы говорим об отличных командах, которые должны быть готовы к борьбе с соперниками в равных условиях. Я считаю, что именно этого хотят болельщики».