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Автоспорт

Зак Браун: Ограничения бюджетов повысят конкуренцию

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Руководитель команды McLaren Зак Браун считает ограничения бюджетов едва ли не единственным шагом, который даст небольшим командам возможность навязать борьбу лидерам чемпионата.

Зак Браун: «Возможно, сложившаяся ситуация заставит всех проснуться. Очевидно, что нам необходимы более агрессивные решения, чтобы Формула 1 двигалась вперёд, и ограничения бюджетов – важная часть. Возможно, сложившаяся ситуация была необходима, чтобы некоторые команды увидели, как обстоят дела на самом деле. Ограничения бюджетов позволят повысить конкуренцию в спорте – это всем пойдёт на пользу.

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Посмотрите на IndyCar. У Penske точно такая же машина, как и у остальных команд, но они выигрывают большинство гонок. Лучшие команды всегда будут побеждать, поскольку они имеют возможность приглашать лучших сотрудников и лучших гонщиков. Отличия Формулы 1 от IndyCar в том, что в IndyCar борьба более плотная, и лидеры не на много опережают отстающие команды.

В Формуле 1 ситуация такова, что небольшие команды могут навязать борьбу лидерам, только если в гонке произойдёт что-то экстраординарное – дождь или друге необычные условия. Мы должны принять решения, которые обеспечат плотную борьбу в любых условиях. Болельщики этого хотят. Лидеры не должны бояться бороться на одном уровне с небольшими командами».

Источник:www.f1news.ru
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