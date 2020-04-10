eSport: Гонщики проведут благотворительный турнир

Группа гонщиков, выступающих в самых популярных чемпионатах, в том числе шесть гонщиков Формулы 1, решили провести новые неофициальные соревнования по киберспорту, получившие название Race for the World («Гонка ради всего мира»).

Самое главное – эти соревнования носят благотворительный характер, их участники надеются собрать достаточно серьёзные средства, которые затем будут перечислены на счета Всемирной организации здравоохранения и направлены на борьбу с пандемией Covid-19.

Первая гонка пройдёт 11 апреля в 18.00 по московскому времени.

«Я так рад, что это состоится! – сообщил в социальных сетях Шарль Леклер, один из инициаторов новой серии. – Сейчас мы все должны действовать сообща, и когда я вижу, что собралась такая компания, мне очень приятно!»

Серия состоит из трёх этапов, для которых будет использоваться симулятор F1 2019 от Codemasters. Каждой гонке будет предшествовать короткая тренировка, затем короткая квалификация, причём трасса будет определена непосредственно в ходе прямой онлайн-трансляции методом случайного выбора.

Формулу 1 в этих соревнованиях будут представлять Шарль Леклер, Александер Элбон, Ландо Норрис, Джордж Расселл, Антонио Джовинацци и Николас Латифи. Среди других известных участников – Антонио Феликс да Кошта, Джулиано Алези, Луи Делетраз, Шон Гелаэль, Антонио Фуоко, Каллум Айлот, Кристиан Лундгард, Артур Леклер, Пьетро Фиттипальди и Ник Кэссиди.