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Автоспорт

Главный конструктор Mercedes: Зрители хотят инноваций

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На предсезонных тестах в Барселоне Mercedes представила инновационную систему рулевого управления DAS. Главный конструктор чемпионской команды Джон Оуэн считает, что такой интерес к разработке Mercedes связан с тем, что нынешний технический регламент практически не оставляет возможностей для инноваций, хотя среди болельщиков существует запрос на интересные новинки.

Джон Оуэн: «Система DAS доказала, что в Формуле 1 существует запрос на инновации. Возможно, чемпионату действительно не хватает новинок, которые можно легко заметить со стороны, и которые люди могут с интересом обсуждать.

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В машине Mercedes много отличных новинок, но мы не хотим рассказывать о них, поскольку они обеспечивают важное конкурентное преимущество. Однако одно из наших решений заметно визуально, поэтому о нём много говорят. Формуле 1 пойдёт на пользу, если подобных разговоров будет ещё больше, поскольку они подогревают интерес к спорту».

Источник:www.f1news.ru
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