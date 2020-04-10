Главный конструктор Mercedes: Зрители хотят инноваций

На предсезонных тестах в Барселоне Mercedes представила инновационную систему рулевого управления DAS. Главный конструктор чемпионской команды Джон Оуэн считает, что такой интерес к разработке Mercedes связан с тем, что нынешний технический регламент практически не оставляет возможностей для инноваций, хотя среди болельщиков существует запрос на интересные новинки.

Джон Оуэн: «Система DAS доказала, что в Формуле 1 существует запрос на инновации. Возможно, чемпионату действительно не хватает новинок, которые можно легко заметить со стороны, и которые люди могут с интересом обсуждать.

В машине Mercedes много отличных новинок, но мы не хотим рассказывать о них, поскольку они обеспечивают важное конкурентное преимущество. Однако одно из наших решений заметно визуально, поэтому о нём много говорят. Формуле 1 пойдёт на пользу, если подобных разговоров будет ещё больше, поскольку они подогревают интерес к спорту».