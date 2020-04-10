Хэмилтон восхищается мужеством британских медиков

Льюис Хэмилтон разместил на своих страницах в социальных сетях короткое обращение, выразив восхищение мужеством британских медиков.

«Я восхищаюсь вами, вы настоящие герои, – пишет шестикратный чемпион мира. – Спасибо всем, кто сейчас трудится на переднем крае, вы вдохновляете меня ещё больше помогать другим людям. Давайте никогда не переставать заботиться о тех, кто больше всего нуждается в помощи. Мои мысли и молитвы – с вами».

Этому обращению предшествовало появление видеоролика, в котором одна из британских врачей рассказывает о том, что она поклонница таланта Льюиса Хэмилтона, ведь он никогда не сдаётся на гоночных трассах и ведёт борьбу до конца.

От Хэмилтона мы часто слышим фразу Never give up («Никогда не сдавайся»), и его слова стали для этого доктора чем-то вроде девиза. Именно этой фразой она подбадривает своих пациентов и даже написала её на защитном респираторе, который носит на работе. Что говорит врач, больной может и не расслышать, но эти слова он увидит сразу, а также нарисованное на маске сердечко.