Пятница, 10 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортХэмилтон восхищается мужеством британских медиков
Автоспорт

Хэмилтон восхищается мужеством британских медиков

AdminНет комментариев
Добавлено

Льюис Хэмилтон разместил на своих страницах в социальных сетях короткое обращение, выразив восхищение мужеством британских медиков.

«Я восхищаюсь вами, вы настоящие герои, – пишет шестикратный чемпион мира. – Спасибо всем, кто сейчас трудится на переднем крае, вы вдохновляете меня ещё больше помогать другим людям. Давайте никогда не переставать заботиться о тех, кто больше всего нуждается в помощи. Мои мысли и молитвы – с вами».

Читайте также:  Хюлкенберг: Переговоры займут ещё какое-то время

Этому обращению предшествовало появление видеоролика, в котором одна из британских врачей рассказывает о том, что она поклонница таланта Льюиса Хэмилтона, ведь он никогда не сдаётся на гоночных трассах и ведёт борьбу до конца.

Хэмилтон восхищается мужеством британских медиков

От Хэмилтона мы часто слышим фразу Never give up («Никогда не сдавайся»), и его слова стали для этого доктора чем-то вроде девиза. Именно этой фразой она подбадривает своих пациентов и даже написала её на защитном респираторе, который носит на работе. Что говорит врач, больной может и не расслышать, но эти слова он увидит сразу, а также нарисованное на маске сердечко.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

девятнадцать − 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
У FIA остаются сомнения в легальности мотора Ferrari

В Ferrari начнут тестировать сотрудников на коронавирус

Главный конструктор Mercedes: Зрители хотят инноваций

В Зандфорте не рассматривают вариант гонки без зрителей

Жак Вильнёв: Команды должны найти способ выжить

Закрыть