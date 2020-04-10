Ирина Сидоркова выступит в кибергонке

Ирина Сидоркова, гонщица молодежной программы SMP Racing, станет участницей кибергонки LADA Sport ROSNEFT eRace, которая состоится 15 апреля.

Ирина Сидоркова провела два сезона в серии СМП РСКГ и в 2018 году стала победительницей класса «Национальный Юниор», и в виртуальной гонке будет выступать на автомобиле Volkswagen Golf GTI TCR, который в 2019 году использовался в чемпионате WTCR.

Соревнования проводятся на базе симулятора RaceRoom, и организаторы постарались максимально приблизить настройки игры к реальным условиям. Гонка пройдёт на одной из двух трасс, которую выберут сами болельщики – это может быть либо португальский автодром в Портимао, либо малазийский Сепанг.

«Это будет мой первый опыт в официальных кибергонках, да еще и в системе RaceRoom, – поделилась Ирина. – Я предпочитаю реальные заезды или профессиональные симуляторы, поскольку привыкла чувствовать автомобиль телом, а не глазами, да и игровое оборудование у меня явно не дотягивает до уровня, который используют киберспортсмены.

Но поскольку сижу дома уже более трех недель и очень скучаю по рулю, то решила попробовать себя в кибергонке. Для нее я выбрала Volkswagen Golf из WTCR 2019, поскольку четыре года выступала на автомобилях этой марки и пока просто не знакома с машинами других брендов. В игровых настройках мне еще предстоит разобраться, ведь я новичок в киберспорте. Буду тренироваться перед гонкой, но еще не знаю, сколько часов понадобится для адаптации. Меня с детства так учили: если ты за что-то взялся, будь добр делать это ответственно».