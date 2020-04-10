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Автоспорт

Шарль Леклер помогает итальянскому Красному кресту

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Шарль Леклер помогает итальянскому отделению Красного креста в сборе средств на борьбу с коронавирусом. Гонщик Ferrari обратился к своим подписчикам в социальных сетях с просьбой пожертвовать любую сумму на финансирование деятельности организации.

«В этот критический момент даже малейшее действие может привести к огромному результату, – написал Шарль Леклер в социальных сетях. – Давайте объединимся и продолжим мужественно бороться с этим вызовом. Помогите мне поддержать тех, кто никогда не сдаётся».

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Италия – одна из самых пострадавших стран из-за пандемии коронавируса. В стране зафиксировано более 143 тысяч случаев заболеваний и более 18 тысяч смертей от вируса, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Источник:www.f1news.ru
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