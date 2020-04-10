В Ferrari начнут тестировать сотрудников на коронавирус

Итальянский производитель спортивных автомобилей и команда Формулы 1 Ferrari объявили о возобновлении работы в рамках проекта Back on Track.

В Ferrari планируют в несколько этапов возобновить работу в Маранелло, начиная с 14 апреля. Все действия компания координирует с властями региона Эмилия-Романья, а также экспертами и вирусологами. В компании решили возобновить выпуск автомобилей, чтобы уменьшить экономический ущерб от остановки производства, обеспечив безопасные условия для сотрудников.

Для этого в Ferrari разработали многоступенчатый план. Первоначально заводы в Маранелло и Модене будут работать в соответствии с рекомендациями правительства Италии. Следующий шаг – добровольное тестирование сотрудников, чтобы в Ferrari получили базовую картину о состоянии здоровья персонала.

При этом тестирование также предлагается пройти членам семей сотрудников Ferrari и поставщикам, которые не работают в Ferrari, но регулярно бывают на заводах компании.

Следующий шаг – выпуск мобильного приложения, которое будет информировать сотрудников Ferrari, если они контактировали с людьми, у которых был выявлен коронавирус. Подобные приложения активно используются в Сингапуре, Южной Корее и Китае – на смартфоны приходят автоматические уведомления с предупреждением владельцев о том, что они вступили в контакт с инфицированными людьми.

В Ferrari также организуют медицинскую и психологическую помощь для сотрудников. Если у кого-то из персонала тесты на коронавирус дадут положительный результат, то в Ferrari помогут им самоизолироваться и окажут необходимую медицинскую помощь.