В Зандфорте не рассматривают вариант гонки без зрителей

Управляющий директор Формулы 1 Росс Браун рассказал, что в Liberty Media рассматривают вариант, при котором гонки чемпионата будут проходить без зрителей на трибунах. В ответ на это спортивный директор Гран При Нидерландов Ян Ламмерс заявил, что в Зандфорте пока не готовы обсуждать проведение этапа без болельщиков.

«Мы не будем думать о варианте проведения гонки без зрителей до тех пор, пока в FIA не обратятся к нам с соответствующим запросом, – заявил Ламмерс изданию NU.nl – Подобный запрос нам пока не поступал. Необходимо подходить к решению вопроса творчески, если мы хотим начать сезон, и рассмотреть множество различных вариантов. Однако в данный момент для Зандфорта нет смыcла рассуждать о возможности проведения гонки без зрителей».

Кроме того, Ламмерс подробнее прокомментировал своё предложение проводить гонки в будние дни: «Это моё личное мнение, которое я не обсуждал с FIA. В Формуле 1 должны рассматривать различные варианты, и проведение гонок в среду вечером – один из таких примеров».