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Автоспорт

У FIA остаются сомнения в легальности мотора Ferrari

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В конце февраля FIA сообщила о достижении конфиденциального соглашения с Ferrari по результатам расследования о соответствии регламенту их силовой установки. В FIA не получили уверенности в том, что двигатель во все моменты времени соответствовал регламенту, но сложность и нерегулярность предполагаемых нарушений не позволила федерации этого доказать.

Президент FIA Жан Тодт рассказал, что у него до сих пор остаются сомнения в легальности прошлогодней силовой установки Ferrari, но в Скудерии постоянно отрицали все обвинения, настояв на заключении конфиденциального соглашения.

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Жан Тодт: «В FIA работают несколько инженеров, которые контролируют команды, у которых несколько сотен инженеров. Я всегда говорил командам, что если у них есть какие-то сомнения в легальности, то они сразу должны отправлять нам запрос. Мы несколько месяцев работали с Ferrari, и у нас до сих пор остаются сомнения.

В Ferrari не признавали, что они делали что-то, что не соответствует духу правил. Они всегда отвечали – нет, нет и нет. У нас были сомнения, но теперь этих сомнений нет, поскольку мы запретили делать то, что, по нашему мнению, они могли делать.

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Мы не можем обнародовать, что они делали. Мы могли бы подать на них в апелляционный суд, но не знали, сколько времени займёт процесс. Мы посчитали, что это не в интересах спорта. Таким образом, мы заключили конфиденциальное соглашение по запросу Ferrari, поскольку они имели на это право. Лично мне бы хотелось, чтобы в Ferrari его опубликовали».

Источник:www.f1news.ru
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