У FIA остаются сомнения в легальности мотора Ferrari

В конце февраля FIA сообщила о достижении конфиденциального соглашения с Ferrari по результатам расследования о соответствии регламенту их силовой установки. В FIA не получили уверенности в том, что двигатель во все моменты времени соответствовал регламенту, но сложность и нерегулярность предполагаемых нарушений не позволила федерации этого доказать.

Президент FIA Жан Тодт рассказал, что у него до сих пор остаются сомнения в легальности прошлогодней силовой установки Ferrari, но в Скудерии постоянно отрицали все обвинения, настояв на заключении конфиденциального соглашения.

Жан Тодт: «В FIA работают несколько инженеров, которые контролируют команды, у которых несколько сотен инженеров. Я всегда говорил командам, что если у них есть какие-то сомнения в легальности, то они сразу должны отправлять нам запрос. Мы несколько месяцев работали с Ferrari, и у нас до сих пор остаются сомнения.

В Ferrari не признавали, что они делали что-то, что не соответствует духу правил. Они всегда отвечали – нет, нет и нет. У нас были сомнения, но теперь этих сомнений нет, поскольку мы запретили делать то, что, по нашему мнению, они могли делать.

Мы не можем обнародовать, что они делали. Мы могли бы подать на них в апелляционный суд, но не знали, сколько времени займёт процесс. Мы посчитали, что это не в интересах спорта. Таким образом, мы заключили конфиденциальное соглашение по запросу Ferrari, поскольку они имели на это право. Лично мне бы хотелось, чтобы в Ferrari его опубликовали».