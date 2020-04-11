Формула E: Раскраски для детей и архив гонок для взрослых

В Формуле E, заботясь о том, чтобы болельщикам было чем заняться в период самоизоляции, выложили в открытый доступ записи гонок всех пяти полных сезонов и начала чемпионата 2019-2020 гг.

Теперь на официальном сайте Формулы E появилась специальная страница Full Race Archive, где можно посмотреть любую из 63-х уже состоявшихся гонок или хоть все подряд.

Но если взрослые этим всерьёз увлекутся, то что же делать детям, которые рискуют остаться без присмотра? Предусмотрено и это!



На страницах Формулы E в социальных сетях появились раскраски, надо только распечатать их на принтере, и можно долго заниматься разработкой собственного оформления шлемов и комбинезонов гонщика. Главное, чтобы в доме нашлись цветные карандаши, краски или фломастеры – об этом должны позаботиться родители, а об остальном позаботилась Формула E.