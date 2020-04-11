Коглер: Гран При Австрии может пройти без зрителей

Вице-канцлер Австрии Вернер Коглер не исключает, что Гран При на автодроме Red Bull Ring в Шпильберге может пройти без зрителей.

Уже отменены или отложены первые девять этапов чемпионата мира, и первая гонка, которая формально значится в календаре – это Гран При Франции в Ле-Кастелле, но есть большие сомнения, что гонку удастся провести 28 июня, как было запланировано изначально. Вряд ли это позволит эпидемиологическая обстановка во Франции, которая пока развивается по негативному сценарию.

Следущий этап должен пройти в Австрии, он назначен на 5 июля, а в этой стране ситуация находится под контролем, поэтому уже звучат мнения, что гонка Формулы 1 состояться всё-таки может, но при пустых трибунах.

В настоящий момент в Австрии действует запрет на проведение любых массовых мероприятий, объявленный до конца июня. Будет ли он снят или продлён, зависит от дальнейшего развития событий. Но вице-канцлер Коглер, также занимающий должность министра по делам культуры и спорта, уже выступил с обнадёживающим заявлением.

Комментируя ситуацию, связанную с перспективами Гран При Австрии, он сказал: «Хотя не я отвечаю за проведение гонки (при пустых трибунах), я могу себе такое представить. Но организаторы должны понимать, что необходимо выполнять все действующие медицинские нормы…»

Организаторы австрийского этапа готовы провести Гран При в запланированные сроки, несмотря на неизбежные финансовые потери, если трибуны автодрома останутся пустыми. Консультант компании Red Bull Хельмут Марко допускает даже проведение двух гонок в Шпильберге, подчеркнув, что на подготовку к Гран При требуется три недели.