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Коглер: Гран При Австрии может пройти без зрителей

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Вице-канцлер Австрии Вернер Коглер не исключает, что Гран При на автодроме Red Bull Ring в Шпильберге может пройти без зрителей.

Уже отменены или отложены первые девять этапов чемпионата мира, и первая гонка, которая формально значится в календаре – это Гран При Франции в Ле-Кастелле, но есть большие сомнения, что гонку удастся провести 28 июня, как было запланировано изначально. Вряд ли это позволит эпидемиологическая обстановка во Франции, которая пока развивается по негативному сценарию.

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Следущий этап должен пройти в Австрии, он назначен на 5 июля, а в этой стране ситуация находится под контролем, поэтому уже звучат мнения, что гонка Формулы 1 состояться всё-таки может, но при пустых трибунах.

В настоящий момент в Австрии действует запрет на проведение любых массовых мероприятий, объявленный до конца июня. Будет ли он снят или продлён, зависит от дальнейшего развития событий. Но вице-канцлер Коглер, также занимающий должность министра по делам культуры и спорта, уже выступил с обнадёживающим заявлением.

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Комментируя ситуацию, связанную с перспективами Гран При Австрии, он сказал: «Хотя не я отвечаю за проведение гонки (при пустых трибунах), я могу себе такое представить. Но организаторы должны понимать, что необходимо выполнять все действующие медицинские нормы…»

Организаторы австрийского этапа готовы провести Гран При в запланированные сроки, несмотря на неизбежные финансовые потери, если трибуны автодрома останутся пустыми. Консультант компании Red Bull Хельмут Марко допускает даже проведение двух гонок в Шпильберге, подчеркнув, что на подготовку к Гран При требуется три недели.

Источник:www.f1news.ru
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