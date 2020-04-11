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Автоспорт

Команда Williams получила кредит под залог имущества

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В конце прошлого года Williams Grand Prix Holdings, владеющая командой Формулы 1, объявила о продаже контрольного пакета акций подразделения Williams Advanced Engineering. Сделка была заключена в рамках стратегии по финансовому укреплению команды. Сегодня стало известно, что в Williams предприняли дальнейшие шаги в этом направлении.

Команда Формулы 1 получила кредит от банковской группы HSBC и компании Latrus Racing, принадлежащей Майклу Латифи, отцу гонщика Williams Николаса Латифи. В качестве залога для обеспечения кредита команда заложила свою базу в Гроуве, другую недвижимость и более ста исторических машин Williams.

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«Новый кредитный пакет гарантирует нам финансовые ресурсы для продолжения дальнейшей работы», – заявила Клэр Уильямс, заместитель руководителя и дочь основателя команды Фрэнка Уильямса.

Источник:www.f1news.ru
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