Команда Williams получила кредит под залог имущества

В конце прошлого года Williams Grand Prix Holdings, владеющая командой Формулы 1, объявила о продаже контрольного пакета акций подразделения Williams Advanced Engineering. Сделка была заключена в рамках стратегии по финансовому укреплению команды. Сегодня стало известно, что в Williams предприняли дальнейшие шаги в этом направлении.

Команда Формулы 1 получила кредит от банковской группы HSBC и компании Latrus Racing, принадлежащей Майклу Латифи, отцу гонщика Williams Николаса Латифи. В качестве залога для обеспечения кредита команда заложила свою базу в Гроуве, другую недвижимость и более ста исторических машин Williams.

«Новый кредитный пакет гарантирует нам финансовые ресурсы для продолжения дальнейшей работы», – заявила Клэр Уильямс, заместитель руководителя и дочь основателя команды Фрэнка Уильямса.