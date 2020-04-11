Норрис стал звездой интернета благодаря киберспорту

Ландо Норрис – один из тех гонщиков Формулы 1, чья популярность быстро растёт даже в нынешней сложной ситуации, когда гонки не проводятся.

По данным спортивного подразделения американской компании Nielsen, специализирующейся на маркетинговых исследованиях, число подписчиков на аккаунты Норриса в социальных сетях увеличивается более высокими темпами, чем у любого другого представителя Формулы 1.

Конечно, Ландо пока далеко до Льюиса Хэмилтона, у которого больше 15 млн. подписчиков в Instagram, или даже до Даниэля Риккардо – у него их 3 млн. Но за активностью Норриса уже следит 1,3 млн. человек – это в два с лишним раза больше, чем у Джорджа Расселла, ещё одного британца, дебютировавшего в чемпионате мира в прошлом году.

Кстати, по популярности в интернете Ландо уже опередил Карлоса Сайнса, своего напарника по команде McLaren – у испанца 1,2 млн. подписчиков, хотя он провёл в Формуле 1 уже пять сезонов.

По информации Nielsen, всего за 14 дней у Норриса появилось 53559 новых подписчиков в Instagram. А за тем, как он лично орудовал машинкой для стрижки волос, выполняя обещание, данное болельщикам, в прямом эфире TwitchTV наблюдало более 36 тысяч человек.

«Похоже, то что делает Ландо в сфере киберспорта, находит широкий отклик, а, кроме того, я думаю что этому помогло и возрождение McLaren, – прокомментировал Найджел Гич, эксперт Nielsen, имея в виду, что в прошлом году команда из Уокинга заняла 4-е место в Кубке конструкторов. – Интерес к нему растёт, и Норрис для этого делает больше, чем большинство гонщиков. Думаю, люди следят за его активностью ещё и поэтому.

В итоге это может отразиться и на ситуации с реальными гонками, на них будет ходить больше зрителей».