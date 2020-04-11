Персонал Haas F1 отправлен в принудительный отпуск

Haas F1 стала пятой командой чемпионата, руководство которой приняло решение отправить персонал в принудительный отпуск в связи с тем, что начало сезона откладывается на неопределённое время.

Ранее о этом уже объявили McLaren, Williams, Racing Point и Renault. Даже в лондонской штаб-квартире Формулы 1 были вынуждены прибегнуть к аналогичным мерам, применив особую схему сохранения рабочих мест, предусмотренную британским трудовым законодательством.

В Haas подтвердили, что большинство персонала базы команды в Бэнбери отправлено в такой отпуск, а это означает, что им будет выплачиваться только часть заработной платы: либо 80%, либо 2500 фунтов стерлингов – в зависимости от того, какая сумма окажется меньше.

Часть сотрудников американской команды работают в США и Италии, но принятые меры их не затронут. При этом сообщается, что некоторые представители менеджмента Haas F1 также переводится на пониженную зарплату, но они продолжают работать.

Таким образом, из команд, базирующихся в Великобритании, только Mercedes и Red Bull Racing пока не объявляли о мерах по сокращению расходов в сложившейся чрезвычайной ситуации, вызванной пандемией коронавируса.