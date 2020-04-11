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Автоспорт

В Renault закрывают базы и снижают зарплаты

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Команда Renault объявила о дополнительных мерах, предпринятых в связи с эпидемий коронавируса. Так базы команды в Вири и Энстоуне, закрытые 30 марта, останутся закрытыми до 3 мая включительно.

Помимо этого, сотрудники на базе в Вири с 6 апреля переведены на неполную рабочую неделю. Предварительно по такому графику база будет работать 12 недель, но срок может быть уменьшен или продлён в зависимости от развития ситуации.

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Большая часть сотрудников на базе в Энстоуне с 1 апреля отправлена в отпуск до 31 мая с сохранением 80% зарплаты, часть из которой оплатит британское правительство. В таких же пропорциях снижена зарплата управленческого персонала и тех, кто остался работать на базе. Срок вынужденного отпуска может быть продлён или уменьшен.

Сирил Абитебул, управляющий директор Renault Sport Racing: «Очень сложные гуманитарные и социальные условия, с которыми мы столкнулись, равно как и жёсткие ограничения во Франции, Англии и странах, принимающих Гран При, пока не позволяют оценить, какое влияние это окажет на наш спорт.

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Мы должны использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы как можно безболезненнее пережить период неопределённости и бездействия, защищая команду, которую мы создавали последние четыре года».

Источник:www.f1news.ru
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