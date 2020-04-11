В США начинаются телетрансляции виртуальных гонок

Новый виртуальный чемпионат The Race All-Star Series станет первым подобным событием, которое будет в прямом эфире транслироваться по ТВ – этим займётся американский телеканал ESPN 2 начиная с сегодняшнего дня.

Зрители в США увидят как гонку зачёта All-Star Cup, так и Гонку Легенд, в которой дебютирует Жак Вильнёв, чемпион мира 1997 года. А в воскресенье обе программы будут показаны в записи.

В других частях света гонки можно будет смотреть онлайн на канале The Race на платформе YouTube, а также на сайте Eurosport.

Для гонок в обоих зачётах используется симулятор rFactor 2, и серия пройдёт в три этапа, запланированные на 11, 18 и 25 апреля. Лучший кибергонщик, который определится по итогам серии, в качестве приза получит право отработать полный день на профессиональном симуляторе одной из команд Формулы 1, причём ему будет оплачен перелёт в Великобританию и проживание.

Разумеется, это станет возможным только после того, как будут сняты ограничения на путешествия, введённые из-за пандемии.

Вероятно, большой интерес зрителей вызовет сегодняшняя Гонка Легенд, стартующая в 19.00 по московскому времени, в которой вместе с Вильнёвом примут участие Дженсон Баттон, Хуан-Пабло Монтойя, Эмерсон Фиттипальди, Дарио Франкитти, Мика Сало, Хелио Кастроневеш и другие звёзды автоспорта прошлых лет.